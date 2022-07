DODO, LA VIOLA CORRE

La Fiorentina è pronta a ufficializzare l’acquisto di Dodo, un grande colpo per i viola che rinforzano la corsia di destra. Come riportato in esclusiva, siamo ormai allo scambio di documenti tra Fiorentina e Shakhtar Donetsk. Si tratta di un’operazione da circa 15 milioni più 3 di bonus. Il classe 1998 spingeva da tempo per lasciare lo Shakhtar e per raggiungere il suo nuovo club.

Si tratta di un colpo richiesto espressamente dal tecnico Vincenzo Italiano dopo la partenza di Odriozola, con l’allenatore che voleva un terzino con le stesse caratteristiche dello spagnolo, che resterà al Real Madrid.

Dodo è un terzino brasiliano vero e proprio, che fa della spinta offensiva la sua arma in più.

Dodo, pseudonimo di Domilson Cordeiro dos Santos, è nato a Tuabatè, in Brasile. E’ cresciuto nelle giovanili del Coritiba, con cui ha esordito in massima serie nel 2016, disputando 16 partite.

Ha giocato nel Coritiba fino al gennaio 2018, vincendo un Campionato Paranaense, poi ha fatto il salto in Europa allo Shakhtar, club ucraino, solito a grandi colpi dal Brasile. Shakhtar che lo ha pagato 2 milioni al Coritiba, dove ha concluso con 45 presenze la sua esperienza in Brasile.

Alto poco più di 166 cm, Dodo, col club ucraino ha collezionato 97 partite fornendo 17 assist, conditi da 5 gol. Nonostante la giovane età, lui un classe 98, ha già collezionato 17 partite in Champions League, oltre alle 9 in Europa League.

Nel mezzo delle 3 stagioni in Ucraina, nel 2018-19 è stato prestato al Vitoria Guimaraes in Portogallo, dove ha collezionato 12 presenze, per farlo abituare ai palcoscenici europei.

E’ tornato allo Shakhtar nell’estate 2019, dove poi è stato titolare inamovibile, prima con Fonseca, poi anche con De Zerbi.

Con lo Shakhtar ha vinto 2 campionati ucraini, una coppa nazionale e una Supercoppa, sempre da protagonista. Il brasiliano dunque è pronto ad arrivare a Firenze dopo l’inattività dovuta alla sospensione del campionato Ucraino a causa dello scoppio della guerra e necessità di un periodo di adattamento, sia al calcio italiano, completamente diverso da quello ucraino, ma necessario anche a rimettere su la forma giusta.

Vanta anche una buona esperienza con le Nazionali giovanili del Brasile, con 11 gare nell’Under 20 e anche 5 presenze nell’Under 23 brasiliana, pronto quindi ora a prendersi anche la prima presenza nella Nazionale maggiore verde-oro.

La Fiorentina, con Dodo, corre veloce. Non solo per le qualità tecniche e atletiche del giocatore, che è dotato di una bella corsa, ottima progressione e abilità nel cross e nel saltare l’uomo grazie alla sua rapidità. La Fiorentina corre anche sul mercato, con la società capeggiata da Rocco Commisso, che ha già messo a disposizione di Italiano, oltre al brasiliano, anche Rolando Mandragora, già ufficializzato, per sistemare il centrocampo, e Jovic (siamo alle visite mediche), in attacco.

