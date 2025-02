Dodò: “Il Como può metterci in difficoltà”

A pochi minuti dall’inizio della partita tra Fiorentina e Como, a parlare è stato Dodò. Queste le parole del terzino della Viola ai microfoni di DAZN: “Partita difficile. Abbiamo guardato la loro gara contro la Juventus e possono metterci in difficoltà, ma se entriamo con la voglia di vincere possiamo uscire con i tre punti. Speriamo di fare una grande prestazione. Voglio dare il meglio per la squadra, alzando il mio livello ogni partita. Che sia con i miei assist o no, l’importante è vincere”.

FOTO: Instagram Dodò