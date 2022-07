Dodo-Fiorentina: visite confermate per giovedì, ma forse a Roma e non a Firenze

Finalmente si è sbloccato il colpo Dodo per la Fiorentina. Come vi abbiamo raccontato qualche minuto fa, sono già state fissate le visite mediche del terzino brasiliano con il club viola. Adesso rimane da chiarire, solo, il luogo dove verrano svolti gli accertamenti medici. Inizialmente il luogo prefissato sembrava essere Firenze ma, negli ultimi minuti, è spuntata anche l’ipotesi Roma per svolgere le visite mediche del terzino brasiliano. Una cosa è certa: dopo una lunga attesa, la Fiorentina avrà il suo nuovo protagonista per la corsia di destra.

Foto: Instagram Dodo