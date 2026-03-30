Dodò, escluse lesioni ai flessori: il report della Fiorentina

30/03/2026 | 16:51:00

La Fiorentina ha diramato un report medico sulle condizioni di Dodò: “ACF Fiorentina comunica che, nella mattinata di oggi, il calciatore Domilson Cordeiro Dos Santos Dodô è stato sottoposto ad accertamenti clinico-strumentali dopo essere uscito anzitempo dal campo durante la sessione di allenamento di sabato. Gli esami diagnostici svolti hanno escluso lesioni a carico dei muscoli flessori della coscia destra. Il calciatore nei prossimi giorni proseguirà il suo programma personalizzato”.

Foto: Instagram Fiorentina