Dodò: “È stata una settimana difficile, abbiamo perso due persone importanti in meno di due anni”

24/01/2026 | 17:51:36

Il terzino della Fiorentina, Dodo, ha parlato ai microfoni di DAZN pochi minuti prima della partita con il Cagliari. Queste le sue parole:

“Questa settimana è stata difficile perché abbiamo perso due persone importanti in meno di due anni, oggi dobbiamo dare continuità a quello che abbiamo fatto col Bologna mettendo la mentalità vincente in campo. Il Cagliari viene da una buona sequenza , ma vogliamo fare una grande partita davanti ai nostri tifosi per prenderci i tre punti”.

Foto: Instagram Fiorentina