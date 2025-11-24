Dodò e la Fiorentina: passi in avanti per il rinnovo

24/11/2025 | 15:18:50

Dodò e la Fiorentina: prove concrete di rinnovo rispetto all’attuale contratto in scadenza il 30 giugno 2027. Confermate le indiscrezioni di ieri firmate Flavio Ognissanti per Passione Fiorentina, i dialoghi sono ripartiti bene e c’è il desiderio reciproco di arrivare alla completata quadratura e quindi alla fumata bianca. I discorsi tra l’esterno brasiliano e il club viola stavano andando avanti da mesi ma eravamo entrati in una fase di pericolosa stand-by. Pericolosa perché, a meno di due anni dalla scadenza, diventa fondamentale trovare un’intesa per lasciare in secondo piano qualsiasi ipotesi di mercato. La scorsa estate c’erano stati sondaggi di qualche big (anche di Serie A), ma senza apertura della Fiorentina che ha sempre ritenuto incedibile Dodò. E che adesso lavora per raggiungere tutti gli accordi.

Foto: Instagram Fiorentina