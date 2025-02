Dodo: “Dobbiamo andare in Champions League, è il nostro obiettivo”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Dodo, ha commentato così a Sky Sport la vittoria contro l’Inter: “Siamo stati bravi in questa partita. Ci siamo allenati duramente per affrontare l’Inter. Sapevamo che eravamo in difficoltà, con meno giocatori rispetto all’ultima volta. Tutti coloro che hanno giocato, titolari e subentrati, oggi sono stati bravi”.

Sull’obiettivo Champions: “Se continuiamo così, possiamo restare lassù e arrivare al nostro obiettivo. Dobbiamo andare in Champions League, è l’obiettivo di tutti i giocatori. Io l’ho giocata con lo Shakhtar ed è veramente un bel torneo. Se continuiamo così, possiamo arrivarci”.

Sugli assist per Kean: “Devo fargliene altri tre per vincere la vacanza che mi ha promesso”.

Su come la Fiorentina è uscita dalla crisi: “Abbiamo vissuto un momento di debolezza, abbiamo preso fiducia e non era facile uscirne. Siamo felici per ciò che abbiamo fatto oggi, dobbiamo andare avanti così”.