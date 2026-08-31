Docuserie Manchester City, Guardiola a Reijnders: “Vuoi giocare un’altra stagione come quella al Milan in cui sei finito fuori dalle coppe?”

31/08/2026 | 19:51:54

All’interno della docuserie “A Beautiful Obsession”, realizzata da Prime Video e incentrata sulla passata stagione del Manchester City, Pep Guardiola è stato ripreso durante l’intervallo di una partita mentre inveiva contro Tijjani Reijnders. Nel discorso motivazionale, il tecnico catalano ha detto all’olandese: “Vuoi rivivere un’altra volta l’ultima stagione che hai avuto al Milan, quella in cui non ti sei qualificato per l’Europa? La vuoi? Vuoi fare quello?…”

Foto: X Manchester City