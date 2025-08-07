Ufficiale: Doan è un nuovo giocatore dell’Eintracht Francoforte

07/08/2025 | 09:55:52

“L’Eintracht Francoforte ha ingaggiato il calciatore della nazionale giapponese Ritsu Doan dal SC Friburgo, squadra rivale della Bundesliga. L’attaccante ventisettenne, che a Francoforte vestirà la maglia numero 20, ha iniziato la sua carriera calcistica nel Gamba Osaka. Si è trasferito all’estero per la prima volta nel 2017 e ha trascorso quattro stagioni nei Paesi Bassi, totalizzando 130 presenze con il Groningen e il PSV Eindhoven, segnando 29 gol e fornendo 13 assist. Ha avuto il suo primo assaggio della Bundesliga durante un periodo di prestito all’Arminia Bielefeld, aiutando la squadra a evitare la retrocessione nella stagione 2020/21 con cinque gol e tre assist. Nell’estate del 2022 è stato ingaggiato dal Friburgo, dove è maturato fino a diventare uno dei pilastri della Bundesliga. In 123 partite con l’SCF ha segnato 26 gol e fornito altri 23 assist. Solo nella scorsa stagione ha segnato 10 gol e fornito altri otto assist, aiutando il suo club a qualificarsi per le competizioni europee.

Doan si è anche affermato nella nazionale giapponese. Dal suo debutto nel 2018, ha collezionato 57 presenze, segnando dieci gol e fornendo nove assist. ‘Ritsu Doan ha dimostrato la sua vera qualità negli ultimi anni in Bundesliga e porta con sé il tipo di abilità che ci aiuteranno a raggiungere i nostri obiettivi’, ha dichiarato il membro del consiglio di amministrazione Markus Krösche. Ha acquisito molta esperienza internazionale con la maglia del Giappone e la sua tecnica, velocità e mentalità lo hanno sicuramente fatto risaltare negli ultimi anni quando era al Friburgo. Siamo lieti che Ritsu abbia firmato con noi”.

Foto: sito Eintracht Francoforte