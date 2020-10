Djuricic: “Un giorno il Sassuolo giocherà in Champions come l’Atalanta”

Intervistato da Tuttosport, Filip Djuricic, centrocampista offensivo del Sassuolo, ha parlato dei segreti dei neroverdi, che hanno in iniziato alla grande il loro campionato.

Paragoni, poi, con l’Atalanta che gioca in Champions, il sogno del Sassuolo.

Queste le sue parole: “Con la Sampdoria mi allenavo bene e pensavo di essere adatto al gioco a rombo di Giampaolo ma stavo quasi sempre in panchina. Nonostante questo non abbiamo mai litigato e in qualche modo posso dire che sia stata la mia fortuna visto che poi sono andato a Benevento e ho conosciuto De Zerbi, che mi ha valorizzato, nonostante una annata negativa e la retrocessione. Però ricordo che per il modo di giocare, quella squadra faceva davvero ottime cose e fosse partita come a gennaio, si sarebbe salvata”.

Sul Sassuolo: “De Zerbi passò poi al Sassuolo e mi volle con lui nel suo progetto. Devo tutto a lui, mi ha valorizzato al massimo e sono orgoglioso. Il mio club del cuore resta la Stella Rossa ma parlando sinceramente qui sto benissimo. Non so se fra due o quindici anni, ma sono sicuro che il Sassuolo arriverà in Champions come l’Atalanta. Speriamo di fare in fretta, così ci sarò anche io”.

Fonte Foto: Twitter Sassuolo