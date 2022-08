Djuricic saluta il Sassuolo: “Dopo 100 partite è il momento di lasciarci. Porterò con me un bel ricordo”

Filip Djuricic, con un post sui social, saluta il Sassuolo, dopo 4 anni in neroverde.

Queste le sue parole: “ Dopo quattro anni e 100 partite giocate con la maglia neroverde è arrivato il momento dei saluti. Prima di tutto vorrei ringraziare i miei compagni di squadra, il Club, i dipendenti ed i tifosi per tutto quello che hanno fatto per me e per i bei momenti passati insieme. Porterò per sempre con me un bel ricordo della città e del club”.

Il giocatore ripartirà dalla Sampdoria.

Foto: twitter Sassuolo