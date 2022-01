Djuric: “Siamo in un momento delicato, abbiamo raccolto meno di quanto meritiamo”

L’attaccante della Salernitana Milan Djuric ha parlato nel post partita ai microfoni di Dazn: “Siamo consapevoli di essere in una situazione d’emergenza, ma il momento è delicato per tutte le squadre e in tanti si trovano nelle nostre stesse condizioni. La Salernitana ha raccolto molto meno di quello che meritava, ma la classifica è sotto gli occhi di tutti e non possiamo permetterci passi falsi. Tutto sommato la zona salvezza non è lontanissima, questo girone di ritorno potrebbe rappresentare la svolta e non scenderemo in campo con rassegnazione. Speriamo di poter avere presto tutti a disposizione per giocarcela alla pari con le dirette concorrenti”.

FOTO: twitter serie a