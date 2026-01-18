Djuric: “Risultato giusto, ottima solidità difensiva. In attacco serve più cinismo”

18/01/2026 | 16:00:01

Milan Djuric, attaccante del Parma, ha analizzato a Dazn il pareggio senza gol contro il Genoa.

Queste le sue parole: “Penso che il risultato sia corretto. Il Genoa è stato superiore nel primo tempo, nel secondo abbiamo spinto al massimo. È mancato qualcosa negli ultimi venti metri. Ci lavoriamo sempre durante la settimana. A livello di solidità abbiamo raggiunto un buon livello, ma dobbiamo migliorare nella lucidità in attacco”.

Dall’alto della tua esperienza, cosa ti sentiresti di dire per migliorare? “Io posso dire che vedo i ragazzi che si allenano bene. Io posso consigliare un po’ più di spensieratezza, abbiamo giocatori bravi anche nel saltare l’uomo. Io ci parlo tutti i giorni, devono stare tranquilli. La classifica ora è positiva, si può fare qualcosa in più rispetto che qualcosa in meno”.

Mancano un po’ di cross? “Forse dobbiamo solo migliorare negli ultimi metri, non sono solo i cross. Dobbiamo osare perché questo è il momento in cui possiamo farlo. Vediamo le potenzialità che abbiamo. Abbiamo giocatori che in area possono dare fastidio agli avversari. Dobbiamo lavorarci e lo stiamo facendo. Miglioreremo anche in fase offensiva”.

Hai dato un segno di vitalità importante. Cosa ne sarà del tuo futuro? “Io sto bene qui sinceramente. Ovviamente tutti vogliono giocare più minuti possibile, ma bisogna essere consapevoli e guardare in faccia alla realtà. Io sono disponibile anche per giocare un solo minuto. Io sento la fiducia della società e del mister. Le voci di mercato non mi toccano, a meno che la società non sia diretta con me, ma non è questo il caso. Io aspetto la mia occasione e sostengo i miei compagni”. Credi debbano partecipare più uomini in fase di costruzione? “Sicuramente sì, potrebbe essere una cosa su cui lavorare. Più giocatori attaccano, più giocatori devono essere marcati dagli avversari”.

Quanta consapevolezza vi hanno dato le ultime gare? “La continuità è la base per una squadra che lotta per un obiettivo come il nostro. Ti dà molta fiducia e fa la differenza. Sapevamo che oggi era una partita fondamentale, da vincere ma anche da non perdere. Tenere a distanza il Genoa è una cosa buona. Ma tutti possono vincere con tutti, dobbiamo continuare a crederci alzando il livello su alcuni aspetti”.

Foto: sito Parma