Djuric: “Risultato che fa male. Il primo gol nasce da un mancato fuorigioco, ma niente alibi”

13/09/2025 | 19:30:10

Al termine della sfida dell’Unipol Domus tra Cagliari e Parma, vinta dai rossoblù, è intervenuto ai microfoni di DAZN, Milan Djuric, attaccante degli emiliani. Di seguito le sue dichiarazioni: “Oggi il risultato fa male, ma penso che sia stata una buona partita. Oggi gli episodi hanno girato dalla parte del Cagliari: il primo gol è scaturito da un errore, ma come noi sbagliamo in campo anche gli arbitri possono sbagliare. C’era un fuorigioco molto evidente, poi è arrivato il calcio d’angolo e di conseguenza il gol. Ci era capitato anche a Torino: chiediamo un po’ più di rispetto, ma non deve essere un alibi. Oggi abbiamo avuto le nostre occasioni, il Cagliari è stato più bravo ma abbiamo fiducia in noi stessi e, con altre prestazioni del genere, i punti arriveranno”. Sulla gara: “Oggi ho visto un gran primo tempo del Parma, ma il calcio è cinico. Noi abbiamo avuto due o tre occasioni, loro alla prima hanno segnato e poi abbiamo dovuto rincorrere. Cercavamo il gol per riaprire la partita, ma oggi non ci siamo riusciti”.

Foto: Instagram Parma