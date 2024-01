Djuric, perché piace molto anche al Monza

Milan Djuric potrebbe lasciare il Verona entro questa sessione di mercato, le proposte non mancano. Si è parlato molto del Genoa, ma lo scatto di ieri del Monza va tenuto sotto controllo. Al club brianzolo, che segue da giorni anche Kean, il profilo piace perché è proprio l’attaccante con le caratteristiche che mancano all’interno dell’organico consegnato a Palladino. Ecco perché sottotraccia il Monza si è mosso – come svelato ieri sera – in attesa di ulteriori sviluppi.

Foto: Twitter Hellas Verona