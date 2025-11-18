Djuric: “Nel Parma ci sono tanti ragazzi che hanno grande potenziale. Ci vuole tempo, ma siamo sulla giusta strada”

18/11/2025 | 17:35:55

L’attaccante del Parma, Milan Djuric, ha parlato in un’intervista rilasciata a RadioTV Serie A. Queste le sue parole:

“Il campionato di Serie A è cambiato tanto, è molto più fisico rispetto ad una volta. Magari ci sono un po’ meno giocate spettacolari, la tecnologia ha aiutato tanto anche a scegliere nuovi giocatori anche tanto dall’estero. Ci sono aspetti positivi e negativi ma il livello è alto e continuerà a crescere negli anni. Il Parma? Ci sono tanti ragazzi che hanno grande potenziale, è normale quando cambi tanto soprattutto da campionati esteri serve tempo, anche il mister è giovane e viene da un altro campionato e da un altro tipo di calcio. Noi più grandi dobbiamo aiutare, spingere tutti nella stessa direzione. Ci vuole tempo, ma siamo sulla giusta strada, stiamo crescendo, lo abbiamo dimostrato anche contro il Milan. Avremo degli alti e dei bassi, ma dobbiamo raggiungere il nostro obiettivo”.

Foto: Instagram Parma