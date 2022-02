Djuric illude la Salernitana, Rebic salva il Milan: finisce 2-2 all’Arechi

Bellissima e equilibratissima partita all’Arechi, con il match tra Salernitana e Milan terminato 2-2. Dopo il parziale di 1-1 nel primo tempo, la gara si è accesa nuovamente nella ripresa.

Dopo i gol di Messias e Bonazzoli nel primo tempo, il secondo tempo si è aperto con un tentativo di rovesciata di Leao terminato di poco a lato. Al 59′ taglio di Messias per Giroud, che apre il piatto davanti a Sepe, ma trovando l’attenta risposta dell’ex Parma. Non c’è un attimo di sosta. Al 65′ un Maignan troppo distratto tenta un dribbling su Bonazzoli, lesto a soffiargli il pallone e calciare a rete: Romagnoli salva sulla linea.

Il gol è nell’area, bisogna attendere solo 10 minuti. Al 72′, infatti, cross di Mazzocchi per il colpo di testa a botta sicura di Djuric. Palla al bacio che si infila in rete. Gol che illude la Salernitana, ma ci pensa Rebic a salvare il diavolo. Il croato dai venti metri scaraventa a rete, con Sepe che non può farci nulla. Un punto a testa, che, però, forse serve poco ad entrambe.

FOTO: Twitter Serie A