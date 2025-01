Milan Djuric sarà già stasera a Parma, pronto per le visite mediche con il suo nuovo club. Battuta la concorrenza di Empoli e Genoa che ci avevano provato, ma il Parma è sempre stato in pole e ha mantenuto il vantaggio. Il Monza deve prendere un sostituto e ci sta provando per Jovic, in uscita dal Milan, che però non ha fin dato completa apertura.

Foto: sito Monza