Djuric: “Frustrante non vincere queste gare. Ma dobbiamo lottare sempre fino alla fine”

Milan Djuric, attaccante della Salernitana, ha commentato il pareggio contro il Sassuolo.

Queste le sue parole a Dazn: “E’ stata una partita molto combattuta, oltre ai gol abbiamo credo espresso un bel calcio, loro sono molto forti, lo hanno dimostrato vincendo contro grandi squadre. Nell’intervallo abbiamo preso alcune misure, nella ripresa l’abbiamo dominata e potevamo anche vincerla”.

Cosa manca per vincere una partita? “Ci stiamo provando in tutti i modi, soprattutto in casa dove c’è il pubblico che ci spinge. Questa partita è un peccato. Siamo andati in vantaggio, l’avevamo ripresa e abbiamo continuato a spingere, non vincere una gara così è frustrante. Dobbiamo cercare attraverso il nostro gioco di creare e fare prestazioni, con queste arriveranno anche i punti. Per la salvezza non è finita, dobbiamo lottare sempre fino alla fine”.

Foto: Twitter Serie A