Djuric e quel sogno di salvare la Salernitana a suon di gol

Milan Djuric, attaccante bosniaco della Salernitana, con il suo colpo di testa contro il Genoa ha regalato ai campani il primo successo in questo avvio complicato di stagione.

La squadra di Castori aveva conquistato un solo punto, nel turno infrasettimanale all’Arechi contro il Verona, rimontando da 0-2 a 2-2.

Quello contro la squadra di Ballardini non è stato il suo primo centro in A, nel 2014-15 il bosniaco ha registrato 28 presenze, 2 gol e 2 assist vestendo i colori del Cesena.

Djuric è un bomber che ha fatto tanta, tantissima gavetta in carriera, e adesso è arrivata un’altra chance per mettere in mostra il suo talento nella massima serie. E’ un classe 1991, ha 31 anni e questo treno è davvero importante per lui, così come lo sarebbe il rinnovo di contratto, visto che va in scadenza il prossimo mese di giugno:

“Djuric vuole rimanere e la società vuole tenerlo – ha dichiarato ai microfoni di ‘Itasportpress’ il suo procuratore Vittorio Sabbatini -. Sto avendo frequenti contatti con il ds Fabiani e credo che molto presto arriverà la fumata bianca per un contratto biennale”.

Parole che lasciano ben sperare Djuric, che ha il sogno di continuare la sua avventura in A e di farlo con la maglia granata, raggiungendo la salvezza a suon di gol.



Foto: Twitter Salernitana