Djorkaeff: “Chi tiferò tra PSG e Inter? E’ impossibile, è come scegliere tra i miei figli”

29/05/2025 | 14:09:34

Intervistato da L’Equipe, Youri Djorkaeff ex centrocampista di PSG e Inter, ha analizzato la finale di Champions League di sabato sera, di cui il francese è doppio ex, in programma sabato sera all’Allianz Arena di Monaco di Baviera: “Per chi tiferò? È come se mi chiedessero di scegliere tra Sacha e Oan, i miei due figli! È impossibile! Sono francese, mio padre è stato anche capitano del PSG. Ma due dei miei tre figli sono nati in Italia. Ho lasciato il segno nell’Inter. Ho fatto tre grandi stagioni, ho vinto una Coppa UEFA, ho giocato nella squadra più grande della storia senza dubbio con Ronaldo, Zamorano, Zanetti, Simeone, Kanu, Pagliuca, Bergomi. Non abbiamo mai vinto lo Scudetto, ma abbiamo lasciato il segno nel cuore di tutti. Ho ancora la mia foto nello spogliatoio”.

Foto: X Inter