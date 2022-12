Djokovic ricorda Mihajlovic: “Grazie per tutto quello che hai fatto per lo sport in Serbia e in Italia”

“Riposa in pace caro Sinisa. Condoglianze alla famiglia Mihajlovic. Grazie per tutto quello che hai fatto per lo sport in Serbia, oltre che in Italia. Il tuo marchio è indelebile”. Con un post sul suo profilo Instagram anche Novak Djokovic ha voluto ricordare la figura di Sinisa Mihajlovic, sottolineandone la caratura”.

Foto: Wikipedia