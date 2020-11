Djokovic esulta alla Cristiano Ronaldo e lui risponde: “Niente male fratello”

L’esultanza di Cristiano Ronaldo travalica i confini del calcio e conquista anche gli altri sport. Chiedete a Novak Djokovic. Il numero uno al mondo di tennis ha pubblicato in video su Twitter in cui imita il fenomeno portoghese, chiedendo un parere al diretto interessato. Lui risponde: “Niente male fratello”, ma delle emoticon utilizzate non sembra pienamente convinto.

Foto: Screen Twitter Djokovic