Djimsiti premiato giocatore albanese del 2025: “Lavoro per migliorare sempre. Ringrazio l’Atalanta”

16/12/2025 | 23:50:48

Berat Djimsiti è il calciatore albanese dell’anno 2025. Un riconoscimento prestigioso, assegnato dalla Federazione albanese, che certifica un’annata di altissimo livello per il difensore dell’Atalanta. Queste le sue parole sui social: “È un grande onore e un indescrivibile sentimento di orgoglio ricevere questo premio. Un’emozione speciale, che difficilmente si esprime a parole. Voglio ringraziare di cuore tutti coloro che quest’anno mi hanno accompagnato in questo viaggio. La mia famiglia, cmi è sempre stata accanto e mi ha supportato in ogni passo, ma anche tutte le persone con cui lavoro ogni giorno a livello professionale: lo staff, la squadra, i compagni, i tifosi. Il calcio è uno sport di squadra ed è solo con lo spirito di gruppo che riusciamo a tirare fuori il meglio di ognuno di noi”.

Foto: sito Atalanta