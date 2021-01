Djimsiti: “Oggi si è visto il nostro carattere. Gli anni scorsi non avremmo vinto certe gare”

Berat Djimsiti, difensore dell’Atalanta, ha commentato ai microfoni della Rai la vittoria contro la Lazio e l’approdo in semifinale di Coppa Italia: “Il primo tempo molto equilibrato con tanti gol ma anche tanti errori. Oggi si è visto il carattere della squadra e se pensiamo a due anni fa certe gare non le avremmo vinte. Difensori con gol e assist? E’ quello che ci chiede Gasperini, di buttarci dentro in ogni occasione”.

Foto: CalcioAtalanta.it