Djimsiti: “Il Mondiale? Ci proveremo. Stasera sarà importante vincere”
09/09/2025 | 14:18:56
Berat Djimsiti, difensore dell’Atalanta e dell’Albania, ha parlato in vista della gara di questa sera contro la Lettonia per le qualificazioni alla Coppa del Mondo.
Queste le sue parole: “Non sarà facile, ma siamo positivi per la gara. Sentiamo pressione perché se in ogni partita hai pressione, la concentrazione è più alta. Vogliamo prendere i tre punti che sono necessari per continuare il cammino verso la qualificazione.
“La voglia è molto grande. Sarà una partita diversa. Con Gibilterra le aspettative erano più alte. Abbiamo avuto anche alcuni giocatori giovani, che hanno giocato per la prima volta con la nazionale. L’allenatore ha visto cosa potevano dare per la nazionale. La partita sarà molto diversa, servono i tre punti. La voglia è dentro il gruppo, per qualificarsi al Mondiale, le occasioni sono poche. Una o due volte nella vita. Questa è l’occasione più bella che abbiamo”.
D’altronde questa è la loro ultima occasione per un posto alla competizione iridata: “Sappiamo che è l’ultima occasione. Solo se anche le altre squadre sbagliano, ma non credo. È l’occasione in cui siamo ancora in corsa per qualificarci. La squadra è consapevole che questa partita può cambiare questo girone e mettere pressione agli altri. I tre punti valgono molto”.
Foto: Instagram Atalanta