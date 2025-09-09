Djimsiti: “Il Mondiale? Ci proveremo. Stasera sarà importante vincere”

“La voglia è molto grande. Sarà una partita diversa. Con Gibilterra le aspettative erano più alte. Abbiamo avuto anche alcuni giocatori giovani, che hanno giocato per la prima volta con la nazionale. L’allenatore ha visto cosa potevano dare per la nazionale. La partita sarà molto diversa, servono i tre punti. La voglia è dentro il gruppo, per qualificarsi al Mondiale, le occasioni sono poche. Una o due volte nella vita. Questa è l’occasione più bella che abbiamo”.

D’altronde questa è la loro ultima occasione per un posto alla competizione iridata: “Sappiamo che è l’ultima occasione. Solo se anche le altre squadre sbagliano, ma non credo. È l’occasione in cui siamo ancora in corsa per qualificarci. La squadra è consapevole che questa partita può cambiare questo girone e mettere pressione agli altri. I tre punti valgono molto”.

Foto: Instagram Atalanta