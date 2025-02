Djimsiti: “Il 3-0 all’intervallo non esiste. Impariamo dagli errori e ripartiamo”

Berat Djimsiti, difensore dell’Atalanta, ha parlato a Sky dopo la sconfitta contro il Brugge.

Queste le sue parole: “Difficile trovare le parole, complimenti a loro. Nel primo tempo hanno fatto tre gol in contropiede, segnando subito hanno complicato la nostra gara. La cosa più importante è stato lo spirito. Non abbiamo mollato, adesso dobbiamo ripartire e pensare al campionato. Loro sono una buona squadra, giocano bene a calcio. Ci hanno messo più in difficoltà all’andata che al ritorno sono stati micidiali. In una partita così importante non puoi andare sotto 3-0 alla fine del primo. Adesso dobbiamo ricaricare le batterie, imparare dagli errori e ripartire”.

Foto: sito Atalanta