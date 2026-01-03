Djimsiti: “Europa? Non ci pensiamo, a marzo vedremo la classifica”

03/01/2026 | 23:15:00

Il difensore dell’Atalanta, Berat Djimsiti, ha parlato a Sky dopo la vittoria contro la Roma.

Queste le sue parole: “Serviva questa vittoria, ma non solo contro una big: soprattutto qua in casa. Mi è dispiaciuto perdere con l’Inter con un errore mio, questi tifosi si meritano questa vittoria e tutti abbiamo giocato bene”.

Stasera tornava Gasperini: come l’avete vissuta? “Sicuramente conoscevamo tanti nello staff dall’altra parte. Era speciale il saluto prima della partita, poi in partita vuoi solo vincere: siamo entranti in campo decisi e abbiamo voluto questa vittoria”.

E’ partita la rincorsa all’Europa? “Pensiamo partita per partita, poi avanti guarderemo la classifica, a marzo. Pensiamo a fare partite da Atalanta come stasera”.

Foto: sito Atalanta