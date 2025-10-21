Djimsiti: “Dispiace per Scalvini, tornerà ancora più forte. Il gruppo sta crescendo tanto”

21/10/2025 | 21:25:04

Berat Djimsiti, capitano dell’Atalanta, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro lo Slavia Praga.

Queste le sue parole: “Avete recuperato tanti compagni dopo gli ultimi infortuni nonostante lo stop di Scalvini. Quanto è importante questo aspetto? “Dispiace molto per Scalvini, ma ritornerà più forte di prima e darà il 110%. Sono tornati molti giocatori che ci aiuteranno in una stagione molto impegnativa”.

Quanto siete migliorati dietro? “Il gruppo sta migliorando molto. Poi come ha detto il mister abbiamo concesso poco agli avversari e possiamo continuare a fare bene anche dietro”.

Come giudica il cammino tra campionato e Champions? “Abbiamo imparato tanto dalla gara contro il PSG. Questa è la strada giusta riprendendo anche quello che avevamo fatto negli anni precedenti: grande fiducia in vista del futuro”.

Che gara si aspetta domani e quanto si sente migliorato in difesa? “Mi aspetto una gara molto importante domani: tutte le sfide di Champions League sono difficili. Vincere aiuta anche sotto il profilo della fiducia: stessa cosa vale anche per lo Slavia Praga. Ora vogliamo conquistare i tre punti”.

Cosa ne pensa dello Slavia Praga considerando anche i vari match che ha disputato con l’Albania contro la Repubblica Ceca? “Conosco molti giocatori provenienti da lì. Sicuramente sarà una gara importante dove servirà essere attenti e dare tutto”.

Hai raggiunto le 295 partite con l’Atalanta. Quanto è orgoglioso di questo traguardo considerando che lei è il secondo difensore nerazzurro più longevo di sempre? “Sono molto orgoglioso di questo traguardo e ringrazio la società per avermi aiutato in tutti questi anni. Spero di giocare altre 200 e passa presenze con l’Atalanta: tante cose sono cambiate, ma sono felice di essere ancora qui”.

Come giudica la personalità di Ahanor? “Mi ha sorpreso molto. E’ un giocatore di grande talento: non è facile a quell’età imporsi così. Sono convinto che continuerà a crescere qui”.

E’ la partita più importante della stagione? “Concordo con quello che dice il mister. Per noi è una partita fondamentale dove sarà importante conquistare la vittoria”.

Come sta vivendo questa grande stagione da protagonista? “Io penso sempre a fare il bene dell’Atalanta. La fame è sempre la stessa: puoi sempre migliorare anche a 32 anni. La strada è quella giusta”.

Foto: X Atalanta