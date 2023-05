Djimsiti: “Con due vittorie possiamo andare in Champions. Finché c’è speranza ce la giocheremo”

Il difensore dell’Atalanta, Berat Djimsiti, ha parlato alla Gazzetta dello Sport, analizzando le due ultime gare di campionato e il sogno Champions.

Queste le sue parole: “Finché ci sarà una chance per la Champions, una speranza. Dopo, magari sarà un rimpianto. E nel caso ci rimprovereremo la continuità mancata: le possibilità le abbiamo avute. Un sapore che ci spingerà a dare il massimo: abbiamo la Conference, ma può esserci l’Europa League, se non la Champions. E se vinciamo in casa dell’Inter, quella famosa speranza sarà un pochino più concreta. Con due vittorie possiamo farcela, dobbiamo provare a ottenere il massimo in queste ultime fue giornate”.

Foto: Instagram Djimsiti