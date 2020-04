Djimsiti: “Bergamo si rialzerà. Mascherine? Le produce mia moglie”

Interessante intervista Berat Djimsiti, difensore svizzero di origine albanese dell’Atalanta, rilasciata a Tuttosport: “Personalmente devo dire che la sto vivendo un po’ come tutti, è una cosa nuova che sta mettendo in difficoltà ognuno di noi però credo che la gente a Bergamo e in tutta Italia è forte e si rialzerà. – ha esordito – Siamo in una fase in cui ancora ci sono tanti nuovi casi. Speriamo passi presto perché significherebbe un miglioramento della situazione generale dei contagi.” Poi, sul fatto che la compagna Alisa si sia attivata nella produzione di mascherine: “L’idea e nata quando ha visto la situazione qui a Bergamo, tanta gente cercava le mascherine e non le trovava. È tornata in Serbia e si è messa a produrle gratuitamente: le manda a chi ha più bisogno e non si possono comprare. Messaggio ai tifosi? Non servono molte parole, dico solo questo: non mollate, presto ci vedremo allo stadio e festeggeremo insieme”.

Foto: CalcioAtalanta.it