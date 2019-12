Djimsiti all’ultimo respiro: l’Atalanta ribalta il Verona. A Juric non basta un super Di Carmine

Vittoria al cardiopalma per l’Atalanta di Gasperini. La squadra nerazzurra, nell’anticipo della 15esima giornata di Serie A, ha agguantato i tre punti all’ultimo respiro, grazie alla rete di Djimsiti al 94′ minuto che ha piegato un ottimo Verona. Nerazzurri sotto per due volte, con la doppietta di un super Di Carmine firmata al 23′ ed al 58′, raggiunta al 44′ da Malinovskiy (gran botta da fuori) e al 64′ da Muriel (su rigore). Poi l’espulsione nel finale di Dawidowicz all’87’ e la rete decisiva di Djimsiti in pieno recupero.

Venerdì 6 dicembre

20:45 Inter-Roma 0-0

Sabato 10 dicembre

15:00 Atalanta-Verona 3-2 (Malinovskyi, Muriel, Djimsiti – Di Carmine 2)

18:00 Udinese-Napoli

20:45 Lazio-Juventus

Domenica 11 dicembre

12:30 Lecce-Genoa

15:00 Sassuolo-Cagliari

15:00 Spal-Brescia

15:00 Torino-Fiorentina

18:00 Sampdoria-Parma

20:45 Bologna-Milan

CLASSIFICA: Inter 38; Juve 36; Lazio 30; Roma 29; Cagliari, Atalanta 28; Napoli 20; Parma, Verona 18; Torino, Milan 17; Fiorentina, Bologna 16; Udinese, Lecce, Sassuolo* 14; Sampdoria 12; Genoa 10; Spal 9; Brescia* 7.

*una partita in meno

Foto: Twitter ufficiale Lega Serie A