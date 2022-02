Djimsiti: “All’Atalanta sto bene, non penso al futuro. Gosens? Abbiamo perso un pezzo importante”

Berat Djimsiti ha parlato a a L’Eco di Bergamo: “Gosens? Abbiamo perso un pezzo importante: ha fatto tanti gol e assist. Robin è una grande persona: sono felice per lui, perché voleva questo step e lo merita. I nuovi acquisti sono giovani e di grandi qualità, avranno bisogno di tempo per adattarsi ma son convinto che il livello della squadra si è alzato. Non penso al futuro, posso dire che sinceramente non mi sarei aspettato di fermarmi così tanto tempo in Italia. All’Atalanta sto bene e sono felice di come vanno le cose. Voglio diventare più forte e sono nell’ambiente giusto: so che posso dare ancora di più”.

FOTO: Instagram Djimsiti