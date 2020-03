Djidji: “Stiamo tutti bene, abbiamo superato i test medici”

In un’intervista al portale francese Calciomio.fr, il difensore del Torino, Koffi Djidji, ha parlato di come il club granata ha affrontato l’emergenza Coronavirus: “Abbiamo sospeso gli allenamenti e ci siamo sottoposti al test che abbiamo superato tutti. Dobbiamo rispettare le consegne mediche come tutti e continuiamo ad allenarci quotidianamente. Non è un momento facile, ma possiamo trascorrere più tempo con le nostre famiglie. Comunque, non vediamo l’ora che tutto torni alla normalità.”

Foto: profilo Twitter ufficiale Torino FC