Djidji: “Francesi, state a casa, proteggete gli anziani e i vostri figli”

Anche Koffi Djidji, difensore del Torino, ha voluto lanciare un appello ai suoi connazionali francesi, che sembrerebbero non aver ancora compreso la gravità dell’emergenza Coronavirus: “Solo un piccolo messaggio per dire ai miei amici francesi di non muoversi di casa, io sono nel pieno centro della pandemia, a Torino siamo tutti chiusi a casa, si esce solo per la spesa con maschera e guanti.” Ha poi aggiunto, un un altro tweet: “Quando vedo a Parigi e in altri posti la gente che esce come se tutto andasse bene, non li capisco! Siate uniti, restate a casa, proteggete gli anziani, i vostri figli e godetevi la vostra famiglia. Sono in pieno centro a Torino, in effetti ora è tardi ma di solito c’è sempre molta gente per le vie principali. Guardatemi: prendete coscienza e agite. State a casa vostra!”

Juste un petit message pour dire à mes amis français de pas bouger de chez eux,je suis en plein cœur de cette pandémie, à Turin on est tous confinés chez nous, juste on sort pour les courses avec masques et gants car ce sont des endroits confinés. — Koffi Djidji (@Kofkofff) March 15, 2020

