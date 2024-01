Djaló si presenta: “La Juve mi ha dato una grande opportunità. Mi ispiro a Lilian Thuram”

Intervenuto in conferenza stampa, il difensore della Juventus, Tiago Djaló, si è così presentato, partendo dai suoi primi giorni in bianconero: “Sono molto contento, è una squadra di qualità con un allenatore molto forte e penso di poter imparare tanto con lui. Sono arrivato adesso e mi sento molto bene, la squadra è forte e mi piace come gioca. Per me è più facile imparare così, volevo giocare qui perché è diverso dal campionato francese. Darà tutto per la squadra”.

Sulla scelta di andare alla Juve invece che all’Inter: “Ho sentito che la Juve mi ha dato una grande opportunità, questo è un club con molta storia e penso di aver fatto bene a firmare con la Juve. Sono venuto qui perché voglio giocare, sono molto tranquillo. So che ho qualità per giocare qui. Ho sentito che la Juve mi voleva, ho parlato della strategia con loro e mi sono sentito bene”

Sul paragone con Tomori e il proprio idolo: “Con Tomori siamo un po’ differenti ma rispetto quello che ha detto. Ci sono molto difensori di qualità, a me piaceva Thuram, lui giocava a destra e a sinistra e io sono come lui”.

Foto: Twitter Juve