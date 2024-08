Djaló non vuole firmare per la Roma: torna alla Juve

Tiago Djaló non sarà un giocatore della Roma. Il difensore era rientrato in albergo dopo le visite mediche e le dichiarazioni lasciate ai cronisti presenti avevano già fatto intuire che la pazienza stava per finire. E, adesso, il difensore non ha più intenzione di aspettare una risposta dal club giallorosso. Adesso Djaló tornerà alla Juve e sarà reintegrato nella rosa di Thiago Motta.

Foto: Instagram Juventus