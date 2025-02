Djalò: “La Roma è un’ottima squadra, verrà per vincere”

Tiago Djalò, difensore del Porto in prestito dalla Juventus, intervistato da SPORT TV ha parlato della prossima sfida con la Roma nel playoff di Europa League: “Cosa servirà? Un Porto con molta energia, concentrato, perché la Roma è un’ottima squadra, ha giocato delle buone partite. Noi dobbiamo fare la nostra parte, giochiamo in casa, dobbiamo pressare bene, giocare bene la palla e credo che se lo faremo potremo vincere la partita. Penso che la Roma verrà qui per vincere, presserà alto, ma la squadra ha la qualità per uscire da queste situazioni. Stiamo lavorando bene, oggi lavoreremo ancora sulle indicazioni del mister e credo che saremo pronti per la partita di domani”.

Sul nuovo tecnico: “Ci siamo adattati bene alla nuova situazione, è un sistema diverso, siamo riusciti a capire cosa vuole il mister. Stiamo migliorando, siamo in una fase di crescita e, nonostante i pochi giorni di allenamento, la squadra ha fatto delle buone cose e ha capito cosa vuole l’allenatore”.

Infine: “Giochiamo in casa, è certo che dobbiamo sempre giocare per vincere”.

