Djaló: “Il ginocchio sta bene, adesso è una questione di opportunità. Deciderà Allegri”

Intervenuto in conferenza stampa, il difensore della Juventus, Tiago Djaló, si è così presentato, parlando delle sue condizioni fisiche: “Mi sento bene, il mio ginocchio è buono. Adesso è una questione di opportunità. Sono pronto. Darò tutto per la squadra. Posso giocare a sinistra, destra, in mezzo”. E su Allegri: “Mi ha dato fiducia, lui mi conosce bene. So come gioca la squadra però devo imparare ancora, stamattina ho parlato con lui e ho imparato delle cose che non sapevo perché qui si gioca diversamente che in Francia”.

Foto: Instagram Juventus