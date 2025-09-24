Divieto di trasferta ai tifosi del Francoforte, Reschke: “Divieti in Italia ormai una pratica comune”

24/09/2025 | 12:35:01

Il club tedesco che affronterà il Napoli in Champions League il 4 novembre, venuto a conoscenza della decisione di vietare la trasferta ai residenti di Francoforte, ha commentato la scelta della Prefettura di Napoli tramite un comunicato sul proprio sito. Queste le parole del dirigente Philipp Reschke:

“Dobbiamo purtroppo prendere atto che la strategia di escludere i tifosi ospiti dalle partite ad alto rischio è ormai diventata una prassi consolidata nel calcio italiano – sia a livello nazionale che internazionale. Condividiamo anche noi l’opinione che, dopo gli episodi del 2023, si sarebbe trattato sicuramente di una partita ad alto rischio straordinaria. Ma le esclusioni dei tifosi sono e rimangono la risposta sbagliata a questo problema. E proprio le sedi tedesche sono nel calcio di club internazionale la prova migliore di questo”.

Il club fa inoltre sapere che: “Le probabilità di successo, il senso e lo scopo di eventuali ricorsi contro il provvedimento saranno attentamente esaminati.”

Foto: X Francoforte