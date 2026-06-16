Disavventura per Kean, furto nella sua abitazione a Firenze

16/06/2026 | 15:57:14

Disavventura per Moise Kean, attaccante della Fiorentina e della Nazionale: come riportato dal “TGR Toscana”, il giocatore è rimasto vittima di un furto nella propria abitazione di Firenze. I ladri, stando alle ricostruzioni delle forze dell’ordine, sarebbero passati dal retro dell’edificio, e non avrebbero trovato nessuno, visto che Kean è attualmente all’estero in vacanza. Bottino cospicuo di circa 300 mila euro secondo quanto trapela, tra oggetti di valore, abbigliamento e quant’altro.

Foto: Instagram Kean