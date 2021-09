Disavventura per Dal Pino: la moglie viene scippata, lui insegue il ladro. Poi fermato e arrestato

Paolo Dal Pino, presidente della Lega Serie A, come raccontato da il Corriere della Sera, è stato protagonista di un inseguimento a un ladro che aveva scippato la moglie. Il fatto è avvenuto nella serata di ieri a Roma e la sparizione della borsa è stata notata durante una cena in un ristorante della Capitale. Il ladro è stato individuato con l’aiuto di un cameriere, Dal Pino lo ha inseguito fino a Villa Medici. Lì il furfante è stato fermato dalla polizia, che lo ha arrestato per resistenza a pubblico ufficiale.