Disavventura in aereo per i giocatori del Monaco

18/09/2025 | 10:59:39

Nella giornata di ieri, l’AS Monaco ha vissuto una situazione insolita durante il volo diretto in Belgio, dove la squadra del Principato giocherà questa sera contro il Club Brugge.

A causa di un guasto al sistema di climatizzazione dell’aereo, la cabina si è surriscaldata in modo significativo, obbligando i giocatori a togliersi gran parte degli indumenti per cercare sollievo dal caldo.

La situazione surreale è stata documentata dal difensore olandese Jordan Teze, con un video che mostrava i giocatori particolarmente a disagio. Dopo oltre due ore di attesa senza che il problema venisse risolto, il pilota ha deciso di rientrare a Nizza e il volo è stato annullato. La squadra ha quindi programmato una nuova partenza per il giorno successivo.

Il tecnico Adi Hütter ha comunque dichiarato che, nonostante l’imprevisto, i giocatori siano concentrati e pronti per la sfida contro il Brugge.

Foto: X Monaco