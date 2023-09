Disastro Szczesny, non basta Chiesa, follia di Gatti e Juve horror: 4-2 Sassuolo

Disastro Juventus al Mapei Stadium: vince 4-2 il Sassuolo. I primi minuti sono tutti della Juve, aggressiva e pure pericolosa: la miglior occasione è sul mancino di Rabiot, liberato da una bella giocata di Locatelli. Al 13′ passa, a sorpresa, il Sassuolo: Laurienté raccoglie una palla vagante e tenta una conclusione improvvisa. La traiettoria è leggibile, ma Szczesny si fa sfuggire, in maniera clamorosa, il pallone, che gli carambola sul piede e finisce in rete. Il pari della Vecchia Signora porta la firma di Vina, che nel tentativo di anticipare McKennie su cross di Chiesa, finisce per battere Cragno. Ristabilito l’equilibrio, la Juve ha subito una chance per portarsi in vantaggio: l’ex Locatelli manda di un soffio alla sinistra della porta sassolese. È il primo di una serie di tentativi, convinti ma pure confusi e imprecisi, con la squadra di Allegri quasi sempre in controllo del pallone ma non fino al punto da chiamare all’intervento un Cragno tutto sommato inoperoso. Szcesny prova a farsi perdonare con una gran parata sul colpo di testa di Ruan da due passi. Non può nulla, invece, il polacco sul 2-1 di Berardi: break di Mateus Henrique sul disimpegno impreciso di Gatti, palla a sinistra per Domenico che, di prima, la mette a giro alle spalle del portiere bianconero. Nel finale, qualche protesta bianconera per un tocco di mani in area del solito Ruan Tressoldi: sospiro di sollievo suo e di tutta la panchina sassolese quando viene certificato il fuorigioco – questione di millimetri – di Vlahovic sul lancio di Locatelli. 2-1 per i padroni di casa all’intervallo. La ripresa inizia con il doppio cambio bianconero: dentro Fagioli e Iling, fuori Miretti e Kostic. Ed è subito Iling che prova a mettersi immediatamente in partita con un cross di destro dalla sinistra a rientrare, lungo sul secondo palo per McKennie che non ci arriva. Al 63′ spreca tutto Laurienté dopo un grande “cioccolatino” offerto da Berardi. Gol sbagliato per il Sassuolo, gol sbagliato anche per la Juventus con Vlahovic che, a tu per tu con Cragno, strozza la conclusione non centrando lo specchio della porta. La Juventus trova il pareggio del momentaneo 2-2 con Chiesa: cross lungo di Weah dalla destra, sul secondo palo la riceve Fagioli che appoggia per il compagno. Calcio di prima, deviazione, gol. Immediata la risposta dei padroni di casa che tornano in vantaggio con il quarto gol consecutivo di Andrea Pinamonti, bravo a ribadire in rete una respinta non eccellente di Szczesny. In pieno recupero arriva l’occasione per il 4-2 del Sassuolo, ma questa volta Szczesny risponde presente e spinge sulla traversa il tentativo di Defrel. Appuntamento con il definitivo 4-2 solo rimandato. E arriva un altro, clamoroso, autogol. Szczesny batte veloce il calcio di punizione defilato, palla a Gatti che, pressato da Matheus Enrique, scarica il pallone all’indietro dove, però, non c’è il portiere polacco e arriva il 4-2 neroverde. Debacle Juventus. Termina così 4-2, seconda vittoria in campionato per il Sassuolo mentre arriva la prima sconfitta per gli uomini di Allegri.

Foto: Instagram Serie A