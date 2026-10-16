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Disastro Morata: entra al 63esimo, viene ammonito e poi espulso per proteste contro l’arbitro

16/10/2026 | 23:46:39

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L’avventura di Alvaro Morata in Segunda Division con il Leganes si sta rivelando un disastro. L’ex attaccante di Juventus, Milan e Como non ha trovato la via della rete nelle sette partite in cui è sceso in campo, contribuendo in negativo al 17esimo posto in classifica. Questa sera, durante il match contro il Cordoba, lo spagnolo è entrato in campo al 63esimo minuto, ha ricevuto un cartellino giallo dopo sette minuti ed è stato espulso al 91esimo per aver inveito contro l’arbitro.

Foto: Instagram Morata