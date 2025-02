Disastro Juventus: dopo la Champions, arriva l’eliminazione anche in Coppa Italia

L’idea di un progetto a lungo termine rimane sicuramente l’idea centrale di questa Juventus. La società bianconera, infatti, con l’approdo di Thiago Motta in panchina era consapevole che sarebbe servito tempo per tornare grande come un tempo. Nonostante ciò, a rimanere è il grande amaro in bocca per quest’ultimo mese. La Vecchia Signora ha avuto una flessione importante che è testimoniata dall’eliminazione dalla Champions League, per mano del PSV, e dall’uscita della Coppa Italia, per mano dell’Empoli. Soprattutto sulla seconda ci sarebbe più di qualche discorso da fare perché, al di là del progetto a lungo termine, per una società come quella bianconera essere fuori da tutte le coppe già a febbraio è alquanto deludente. Adesso, dunque, alla Juve non resta altro che il campionato in cui dovrà cercare di portare a casa il quarto posto per accedere alla prossima Champions League. Un compito alla portata della compagine torinese, ma se così non dovesse essere si potrebbe parlare di una stagione fallimentare.

FOTO: Instagram Juventus