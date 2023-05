Disastro Gytkjaer, Colombo salva il Lecce dal dischetto al 101’! I giallorossi vincono 1-0 all’U-Power Stadium

Poche emozioni nella prima frazione di gioco. L’occasione più grande è capitata invece a Strefezza, il numero 27 ospite dopo un errore dello stesso Marì ha calciato da dentro l’area, ma il pallone questa volta è stato intercettato da Izzo: sull’azione successiva ci ha provato anche Askildsen senza però inquadrare lo specchio della porta. La seconda parte della prima frazione è scivolata via senza ulteriori sussulti, con le due squadre che si sono adattate ai ritmi blandi di una sfida fondamentale per la corsa salvezza. Nella ripresa Palladino ha provato a dare una scossa mandando in campo Birindelli e Sensi al posto di Petagna e Rovella. I cambi hanno mescolato le carte, con Ciurria che per poco non ha trovato la girata vincente dentro l’area di rigore. La trama però ha seguito l’andamento del primo tempo, con poche occasioni da entrambe le parti e un ritmo a singhiozzo, con tante interruzioni. La gara si è accesa a 8 minuti dal termine, quando Baschirotto è intervenuto su Colpani in area: dopo una revisione al VAR Doveri ha assegnato il calcio di rigore sbagliato però da Gytkjaer. Negli otto minuti di recupero non è successo praticamente niente fino allo scadere, quando Colombo ha trasformato il rigore decisivo: tre punti e salvezza giallorossa all’ultimo respiro.