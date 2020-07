Disastro Di Biagio: ora la colpa è (addirittura) di Vagnati

Gigi Di Biagio ha dimostrato la sua totale inadeguatezza per un campionato così importante come quello della Serie A. Da quando è arrivato, la Spal è andata assolutamente in caduta libera. Se ci fosse stata qualche possibilità di salvezza, la Spal avrebbe potuto coltivarla solo ed esclusivamente con Semplici in panchina. Dal suo addio, un disastro totale. I sei gol incassati in casa dalla Roma sono la prova provata di una squadra che ha mollato e che non ha avuto un minimo di dignità. Le responsabilità sono esclusivamente di Di Biagio che ha avuto addirittura coraggio, perché ci vuole tanto coraggio, ad attribuire al direttore sportivo Vagnati (che ha scelto di andare al Torino) le colpe di una stagione così negativa. Soltanto se Di Biagio intuisse quanto sia andato fuori tema rispetto alle sue grandi colpe…

Foto: di biagio spal twitter