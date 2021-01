Disastro aereo in Brasile: morti quattro giocatori ed il presidente del Palmas

Ancora un disastro aereo per una squadra brasiliana. Poche ore fa è precipitato un aereo e non ce l’hanno fatta a sopravvivere quattro giocatori e il presidente del Palmas, squadra brasiliana di Serie B. Si tratta degli atleti Lucas Praxedes, Guilherme Noé, Ranule e Marcus Molinari. Oltre ai quattro, l’aereo trasportava anche il presidente Lucas Meira e il pilota, identificato solo come “comandante Wagner”. Il Palmas stava andando a Goiânia, dove avrebbe affrontato il Vila Nova in Copa Verde.