Disasi, per il Chelsea liberarlo non è un problema. Ma il Milan per ora aspetta

22/12/2025 | 16:15:23

Massimiliano Allegri avrebbe voluto Thiago Silva per la difesa, non ci sono stati margini perché alla fine decide il club e alla fine il portoghese ha scelto il Porto. Ma un centrale arriverà perché il Milan ne ha bisogno per questioni numeriche, indipendentemente dal fatto che abbia soltanto una competizione da onorare. Il nome proposto da sempre è quello di Axel Disasi, un esubero del Chelsea se consideriamo che il francese classe 1998 ha avuto fin qui scarse possibilità di utilizzo e chiede una maggiore visibilità. Il Chelsea lo libera senza problemi, i rapporti tra club sono buoni ben oltre qualche incomprensione legata alla vicenda Maignan. I Blues avevano versato al Monaco la non modica cifra di 45 milioni poco più di 2 anni, ma non è stato un investimento ben riuscito. Centrale esplosivo, qualche richiesta in giro per l’Europa, ora dipenderà solo dal Milan se aspettare o affondare. E in questo momento il Milan preferisce aspettare per valutare altri profili di difensori centrali (compreso Sule del Borussia Dortmund). Anche se il problema rossonero è sempre lo stesso, ovvero la difficoltà a trovare un equilibrio tra le richieste di Allegri e la volontà del club.

Foto: Sito Chelsea